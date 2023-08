Soverato, Naturium Cultura 2023 premia impegno e innovazione

Stasera la consegna dei riconoscimenti a Giuseppe Stigliano, Maria Grazia Posca, Adriana Lerro e Marisa Gigliotti

Stasera a Soverato, in Piazza Maria Ausiliatrice, si terrà la cerimonia di premiazione di Naturium Cultura 2023, un evento che celebra l’impegno culturale, professionale e civico di individui che hanno contribuito in modo significativo alla società.

I quattro premiati di quest’anno, Giuseppe Stigliano, Maria Grazia Posca, Adriana Lerro e Marisa Gigliotti, sono stati selezionati dal progetto culturale Naturium per il loro straordinario impegno nel connettere il proprio lavoro alle ricadute collettive, creando comunità e bene comune.

La serata sarà aperta dagli interventi di tre relatori di spicco: il manager internazionale Giuseppe Stigliano, l’Alfiere della Repubblica Bernard Dika, e il giornalista e docente di Filosofia Francesco Pungitore. I loro contributi verteranno sul tema dell’innovazione, del lavoro, della formazione e delle nuove competenze, offrendo uno sguardo sul futuro, con un focus particolare sui giovani, in linea con la tradizione consolidata del progetto culturale Naturium.

Giuseppe Stigliano, noto per il suo ruolo nel mondo del business e dell’innovazione, è una figura chiave nel panorama internazionale. Maria Grazia Posca, Adriana Lerro e Marisa Gigliotti verranno premiate per i loro sforzi nel campo culturale e civico, dimostrando come l’impegno individuale possa tradursi in un impatto positivo sulla comunità.

Naturium continua così nella sua missione di valorizzare e promuovere coloro che, attraverso il loro lavoro e la loro passione, contribuiscono a creare un mondo migliore. La serata sarà un tributo a questi “eroi” moderni e un invito a tutti noi a riflettere su come possiamo contribuire, ognuno nel proprio campo, alla costruzione di una società più giusta e inclusiva.