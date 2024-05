Soverato ottiene la Bandiera Blu 2024, la soddisfazione del sindaco

Per l’ottavo anno consecutivo, Soverato ottiene la Bandiera Blu. Ad annunciarlo è il sindaco della città Daniele Vacca, presente a Roma alla cerimonia della Fee Italia, fondazione riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell’educazione ambientale e dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Dunque “la nostra città – dichiara il primo cittadino – si conferma quale meta turistica di eccellenza”. Il prestigioso riconoscimento internazionale infatti premia la pulizia delle acque, il rispetto per l’ambiente, la gestione dei rifiuti e la qualità dei servizi.

“La nostra comunità – aggiunge Vacca – da anni si dedica alla cura e alla preservazione delle sue risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente e della qualità delle nostre acque. Non solo, il nostro impegno costante vuole garantire servizi di qualità a residenti e turisti che scelgono la nostra città come meta per le loro vacanze. Siamo orgogliosi di questo ennesimo riconoscimento che premia il lavoro di squadra, ed è da qui che vogliamo ripartire per migliorare sempre di più l’immagine della nostra città ”.

