Soverato – “Riscopriamoci” le tradizioni del nostro paese.

“Riscopriamoci” le tradizioni del nostro paese è un progetto che mira a far conoscere e riscoprire le tradizioni del nostro paese: Soverato.

L’insegnante Annarita con le altre insegnanti delle classi terze e quarte della scuola primaria di via Olimpia per l occasione hanno invitato il parroco di Soverato superiore Mons.Giorgio Pascolo e le catechiste Margherita Arcidiacono e Annamaria Procopio a far conoscere agli alunni questa suggestiva manifestazione che si svolge ogni anno la domenica di Pasqua.

La Cumprunta e la Galilea che dal XVII secolo fino ai giorni nostri suscita sempre tanta commozione in cui si fondano religiosità e folklore. La Cumprunta è l’incontro tra Gesù risorto la Madonna e San Giovanni apostolo.

Martedi dopo Pasqua i tre santi vengono portati in processione nella marina, tradizione antichissima che viene ancora rispettata e che ha lo scopo di rimandare il legame sacro tra la collina e il mare.

L’orgoglio , la bellezza, delle proprie tradizioni e il desiderio di continuità di portare avanti queste tradizioni è uno degli obiettivi che questo progetto ha come desiderio. “Saper rivivere con piacere il passato è vivere due volte”.

Un grazie va al Dirigente alle insegnanti e agli alunni per averci ospitato con affetto e gioia.

La catechista Annamaria Procopio.