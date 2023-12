Soverato, sabato 23 dicembre “Passeggiata a 6 zampe”

S.T.A.F. è una giovane associazione radicata nel territorio, l’acronimo sta per Salute Territorio Ambiente Fitwalking.

Sono quattro semplici parole fortemente interconnesse tra di loro che sono alla base della nostra filosofia.

Il nostro esordio nella comunità abbiamo scelto di farlo attraverso un evento natalizio quanto più coinvolgente .

È una passeggiata per TUTTI, per chi ha uno o più amici a 4 zampe, per famiglie con bambini, per chi vuole trascorrere qualche ora in compagnia condividendo lo spirito natalizio.

L’INTERO RICAVATO è destinato all’acquisto di una fontana per cani da installare sul lungomare di Soverato.