Soverato, sabato 30 settembre in via Olimpia lo spettacolo “Il Carnevale degli animali”

Lo spettacolo musicale “Il Carnevale degli animali”, ispirato alla grande fantasia zoologica di Camille Saint-Saëns, è stato prodotto dall’Associazione Musicale “U. Pacicca” di Soverato, sotto la direzione del Maestro Direttore Luigi Tedesco e con la collaborazione della “Suberatum Orchestra Filarmonica” e della “Compagnia dei Sognattori”.

Rappresentato in teatro dal 14 al 16 Dicembre 2022, ha riscosso una massiccia partecipazione delle scuole primarie e secondarie di tutta la regione.

In occasione della Notte Bianca a Soverato, la Compagnia dei Sognattori riproporrà “Il Carnevale degli animali”, come spettacolo audiovisivo di narrazione teatrale, per la gioia di grandi e piccini.

Vi aspettiamo numerosi sabato 30 settembre 2023, alle ore 19,00 in via Olimpia. Vi accompagneremo in un affascinante viaggio sonoro nel fantastico mondo degli animali.