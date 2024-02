Soverato – Si è spento Giancarmine Guidara, pioniere del tennis locale

Giancarmine Guidara, un pioniere del tennis a Soverato, si è spento. La sua avventura tennistica iniziò nel periodo in cui, spinti dall’entusiasmo per le vittorie di Adriano Panatta e della nazionale azzurra di Nicola Pietrangeli (capitano) con Panatta, Barazzutti e Bertolucci , il tennis stava prendendo piede nella cittadina ionica. In quegli anni, Giancarmine, insieme ad alcuni amici, divenne uno dei pilastri delle prime stagioni tennistiche locali.

Fu mentore per numerosi giovani, guidandoli verso questo sport meraviglioso e contribuendo ai successi dei circoli locali negli anni ’80 e ’90.

Come autore di queste righe, posso attestare personalmente il suo impatto: Giancarmine, all’epoca mio vicino di casa, si accorse del mio interesse per il tennis quando ero ancora un ragazzino, notandomi spesso impegnato a giocare in un artigianale squash contro il muro del nostro edificio, e mi incoraggiò ad impegnarmi in questo sport.

Questi ricordi, cari a molti giovani di quel periodo, restano indelebili. Giancarmine, ci ha lasciati ma ci consola pensare che abbia avuto l’opportunità di assistere ai recenti successi del tennis italiano, come quelli di Jannik Sinner, alimentando la speranza per un’era simile a quella in cui egli iniziò. RIP Giancarmine, ogni scambio nei circoli porterà con te il tuo ricordo.

Fabio Guarna (Soverato News)