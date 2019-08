Soverato – Sorpreso con droga sul lungomare, 38enne arrestato

Sorpreso con droga sul lungomare. Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Satriano hanno arrestato, in flagranza di reato, un 38enne catanzarese, domiciliato in località Pietragrande di Montauro. I militari, hanno controllato l’uomo mentre si trovava in sosta sul lungomare Europa di Soverato e, all’esito della perquisizione personale e veicolare, hanno rinvenuto: 2 involucri di cocaina, 6 di MDMA, un coltello a serramanico di circa 20 cm e oltre 800 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

A questo punto le attività di ricerca sono state estese al domicilio del 38enne, consentendo di rinvenire 23 bustine di colore bianco analoghe a quelle utilizzate per confezionare lo stupefacente precedentemente rinvenuto, una confezione di mannitolo del peso di 7,5 grammi e una dose di hashish.

L’uomo, pertanto, è stato arrestato, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Il materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito, con particolare riferimento all’MDMA.

Questa sostanza, chiamata anche ecstasy, è una delle droghe più consumate, ha effetti stimolanti e allucinogeni, e può essere particolarmente dannosa per la salute, soprattutto se miscelata con altre sostanze. La Prima Sezione Penale presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, applicando la misura cautelare degli arresti domiciliari.