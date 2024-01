Soverato, vandalizzato il nuovo bagno pubblico autopulente

“Io non capisco come si faccia a non comprendere il significato di “bene pubblico”!”

“Sono sconcertato e amareggiato dopo aver visto queste scene stamattina. Dopo circa un mese da quando abbiamo installato un BAGNO AUTOPULENTE di ultima generazione, per fornire un servizio ai cittadini e agli avventori, qualcuno ha “pensato bene” di distruggerlo”.

“Sono al vaglio delle autorità competenti le immagini delle telecamere installate. Presto sarà ripristinato e nuovamente fruibile”.

“Io non capisco il perché di certi atti vandalici.

Io non capisco che gusto si prova nel vedere distrutto un servizio utile a tutta la comunità.

Io non capisco… e continuo a NON CAPIRE!!”. Lo rende noto con un post sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.