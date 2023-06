SoveratoinCammino dal 9 all’11 giugno sulle orme di San Francesco di Paola – La via del Giovane

L’ Associazione sportiva SoveratoinCammino ( su fb : SoveratoinCammino fitwalking &outdoor experience ), si cimenterà nei giorni dal 9 all’ 11 giugno nel Cammino di san Francesco – La via del Giovane.

Una tre giorni di cammino tra boschi incantanti e luoghi mistici che ripercorrono alcuni dei momenti più importanti della vita del Santo di Calabria.

Il percorso, tracciato e ideato dall’ associazione “Il cammino di san Francesco di Paola”, si snoderà da San Marco Argentano fino al santuario di Paola con tappe intermedie al borgo arbresch di Cerzeto e a Fuscaldo, per un totale di 50 km che il nutrito gruppo di SoveratoinCammino percorrerà interamente a piedi.

Tale percorso collega i due luoghi più importanti della giovinezza di Francesco : San Marco Argentano, dove Francesco si ritirò per un anno tra i frati Minori di San Francesco d’Assisi, e Paola sua citta natale. Si narra che fu proprio durante questo percorso di meditazione che il Santo di Calabria riuscì a superare le proprie inquietudini giovanili , maturando e consacrando in via definitiva la sua vocazione.

Il gruppo della SoveratoinCammino in qualità di rappresentanti della Citta di Soverato, verrà poi ricevuto a Cerzeto e a Fuscaldo , tappe intermedie del cammino, dai rispettivi Sindaci ai quale verranno portati i saluti del Sindaco e vice Sindaco di Soverato e consegnato il libro sulla Pietà del Gagini quale simbolo di amicizia e di scambio culturale tra il borgo arbresch , Fuscaldo e la Perla dello Jonio.

L’associazione SoveratoinCammino forte dell’esperienza di cammino eseguita lo scorso anno lungo il percorso “Calabria Coast to Coast” da Soverato a Pizzo Calabro, si cimenterà in quest’altra avventura con l’obiettivo di praticare e diffondere sempre di più la filosofia e la disciplina del cammino in tutte le sue declinazioni dal fitwalking al nordic walking al trekking. Perché il cammino non è solo un sport e non si pratica solo con i piedi ma anche con il cuore e con la mente.