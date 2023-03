Sp128 Satriano-Davoli, il Sindaco: la minoranza satrianese arriva sempre in ritardo

Ringrazio il gruppo di minoranza “Progetto Civico per Satriano” per aver confermato, con il comunicato stampa di oggi, che il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non dicono fesserie ma sono sempre attenti ai bisogni dei cittadini, anche quando le problematiche non rientrato sotto la stretta sfera della competenza comunale.

Abbiamo appreso infatti che i consiglieri Maida, Corasaniti e Drosi hanno incontrato nella giornata di oggi il consigliere provinciale Gallello che ha confermato loro che “sono state già attivate tutte le procedure tecnico-amministrative per la sistemazione definitiva dell’arteria sopraindicata per renderla fruibile agli utenti”.

Era il mese di Dicembre quando in Consiglio Comunale spiegai che si era tenuta la conferenza dei servizi con esito positivo e che a breve sarebbe stato pubblicato il bando per l’aggiudicazione dei lavori per un importo di 500 mila euro. Probabilmente i consiglieri del gruppo “Progetto Civico” non si fidavano del Sindaco, e bene hanno fatto a cercare altri canali di informazione, che non hanno potuto però fare altro che confermare quanto da me già dichiarato.

In realtà il bando è stato pubblicato in data 7 Febbraio, quindi un mese fa, e l’amministrazione ne era a conoscenza da tempo, d’altronde sarebbe stato sufficiente visitare l’Albo Pretorio del sito della Provincia di Catanzaro per prendere visione della determina di pubblicazione del bando, senza scomodare alcun consigliere provinciale.

Aggiungo inoltre delle informazioni che probabilmente il consigliere Gallello non aveva, ovvero:

1) l’importo complessivo era originariamente previsto per due interventi differenti, ma la necessità da me più volte sollecitata di intervenire nel tratto di Satriano ha avuto la priorità;

2) dei 20 interventi previsti dalla Provincia di Catanzaro su vari ponti nel 2023, quello su Satriano è stato il primo ad andare a bando e sarà il primo ad essere realizzato;

3) grazie all’attenzione e alla disponibilità del Presidente Mario Amedeo Mormile, con cui siamo sempre in contatto e che ha spesso sollecitato la pratica in questione, in meno di un anno dal crollo di parte del ponte è stato possibile reperire i fondi per l’intervento e pubblicare il bando di gara per aggiudicare i lavori.

Sappiamo che 1 anno non è poco, ma conoscendo la situazione economica della Provincia e le tempistiche per questi interventi (la Satriano-Cardinale ha visto nel 2022 l’avvio dei lavori a seguito del crollo di parte della carreggiata avvenuta nel 2012) possiamo ritenerci soddisfatti.

Avremmo potuto fare comunicati stampa, foto e quant’altro per i risultati raggiunti dall’interlocuzione con la Provincia in questi mesi, ma siamo un’amministrazione a cui interessano i fatti e i risultati finali, per cui “festeggeremo” quando i lavori inizieranno effettivamente e saranno completati e la strada tornerà fruibile per i cittadini.