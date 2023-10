Sparatoria nella notte nel centro storico di Cosenza, ferita una ragazza

Una donna di nazionalità rumena è stata ferita questa notte nel centro storico di Cosenza, nei pressi di Piazza Valdesi, con un colpo d’arma. Dalle prime ricostruzioni pare che sia stato esploso da un uomo e che la giovane non sia per fortuna in pericolo di vita.

Una volta arrivati i soccorsi, è stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale civile dell’Annunziata per le cure del caso. Sul posto si sono precipitati gli agenti della Polizia Scientifica e della Squadra Mobile della Questura di Cosenza agli ordini del nuovo Questore Giuseppe Cannizzaro.

Hanno effettuato i rilievi del caso e nelle prossime ore si conosceranno maggiori dettagli dell’accaduto.