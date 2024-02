Speciale derby Cosenza-Catanzaro su S1TV Tra gli ospiti in studio Massimo Palanca e Vincenzo Guerini

Sara visibile domani sera 1 marzo a partire dalle 19:00 sui canali Facebook e YouTube di UsCatanzaro.net l’approfondimento giornalistico dedicato al Catanzaro Calcio.

Insieme a Francesco Ceniti, Tony Marchese e Gennaro Maria Amoruso e con la regia di Ernesto Savio Sarno analizzeremo il momento del Catanzaro, dopo la doppia vittoria contro il Cittadella ed il Bari, testa al derby.

Tra gli ospiti in studio Massimo Palanca e Vincenzo Guerini. Il programma da questa settimana sarà visibile anche sul digitale terrestre di S1 TV canale 96, sabato alle ore 13.00 ed alle ore 17.00, in streaming Soveratounotv.net disponibile su TV LOCAL di Android e Apple.

Appuntamento da non perdere!