Squillace – Grande successo per la presentazione del libro “Calabria la prima Italia”

Dopo il successo dell’anteprima nazionale di Reggio Calabria del 20 dicembre 2023, pure a Squillace (CZ) ha destato tanto interesse e suscitato grande entusiasmo e persino emozione la presentazione del libro

“Calabria la Prima Italia” che la scrittrice e storica americana Gertrude Slaughter ha pubblicato nel luglio 1939 negli Stati Uniti, presso l’Università del Wisconsin a Madison.

Adesso, grazie all’interessamento

dell’Università delle Generazioni di Badolato (CZ), alla traduzione italiana di Sara Cervadoro e alla molto

pregevole edizione di Giuseppe Meligrana di Tropea (VV), ognuno può leggere e gustare il tesoro che tale libro nasconde o evidenzia sulla Storia che (nata in Calabria così come lo stesso nome “Italia”) ha avuto poi una così notevole importanza per tutto il mondo, in particolare per l’Occidente. Senza la preziosa

civiltà nata tra i golfi di Squillace e di Lamezia, non avremmo il progresso che il mondo ha avuto nel corso

dei millenni. L’Istmo di Catanzaro e l’intera Calabria sono quindi da considerarsi determinante culla della

civiltà umana.

“La Calabria è un fenomeno, una sorpresa della Storia e come tale andrebbe molto meglio indagata e

conosciuta” … lo ha affermato vigorosamente lo stesso relatore Salvatore Mongiardo, filosofo e direttore

scientifico del “Centro Studi e Ricerche sulla Prima Italia” che la Città di Cassiodoro ha voluto istituire il

14 aprile 2021 con delibera di Giunta n. 26 per cercare di capire cosa sia avvenuto nella nostra regione

prima ancora della cosiddetta gloriosa Magna Grecia, specialmente quando 3500 anni fa re Italo è stato

il primo a inventare e a realizzare la democrazia etica, un fatto determinante nella vita delle società

antiche così come di quelle attuali. Anzi, è stato evidenziato pure da altri interventi, ancora di più oggi l’etica assume un valore maggiore e vitale visto il precipitare dell’umanità verso l’autodistruzione.

L’importante evento (che ha avuto luogo nella Sala Consiliare del Comune di Squillace, nel tardo

pomeriggio di mercoledì 3 gennaio 2024) è stato aperto dal sociologo Franco Caccia, assessore alla

programmazione e al turismo, alla presenza dell’assessore all’istruzione Mariella Trombetta, dell’editore

Giuseppe Meligrana e di un pubblico assai attento e particolarmente motivato, costituito in prevalenza

da protagonisti della cultura locale e regionale, come, ad esempio, il generale della Guardia di Finanza

e attuale Commissario per la bonifica delle dismesse aree industriali di Crotone, prof. Emilio Errigo; il direttore del giornale “www.preserreedintorni.it” Franco Pòlito; lo storico e avvocato Giovanni Balletta

(presidente di Calabria Prima Italia fondata a Badolato nel 1982 dal bibliotecario Domenico Lanciano);

lo scrittore e docente Giulio De Loiro; il poeta Gaetano Drosi; il cantautore Pietro Cilurzo; l’organizzatore sportivo Felice Izzi del “Cammino della Prima Italia”; l’avvocato Vincenzo Nesci; il dottore Arcangelo

Delfino e così via mentre tanti altri hanno seguìto l’evento in diretta “facebook” come il docente

universitario Lorenzo Viscido da New York; l’ingegnere Ariel Battaglia dall’Argentina; la giornalista

Vanessa Lanciano da Perth (West Australia), la quale ha fatto sapere con orgoglio “Sorrido ad ogni pagina

Che leggo” con ciò volendo evidenziare e significare come e quanto sia importante tale libro della

Slaughter per i calabresi e gli italiani che vivono all’estero.

Adesso si spera che siano le Istituzioni europee, nazionali, regionali e locali a rendersi protagoniste della

diffusione e della valorizzazione di questo libro così prezioso per l’identità, la dignità e l’orgoglio dei

calabresi e degli italiani, specialmente coinvolgendo le Università e le Scuole di ogni ordine e grado, ma

anche tutti i nostri emigrati nel resto d’Italia e nel mondo e persino gli immigrati quali neo-italiani.

Intanto si aspetta con interesse la prossima presentazione di “Calabria la prima Italia” che dovrebbe

avere luogo nella Biblioteca Vincenziana in Davoli Marina, la quale nello scorso mese di giugno 2023

ha istituito lo “Scaffale della Prima Italia” utile a studenti e studiosi.

Si spera altresì che tale libro venga adeguatamente presentato principalmente a Catanzaro (città

dell’Istmo e capoluogo regionale) e a Lamezia Terme (città dell’omonimo golfo sul mare Tirreno), così

come in tutti quei luoghi presenti in modo assai esplicito e significativo tra le stupende pagine scritte

devotamente da Gertrude Slaughter di cui è stato evidenziato il grande amore nutrito per la Calabria,

ancora più appassionatamente di tanti altri famosi viaggiatori italiani ed esteri. Insomma, questa

Calabria epica deve essere ancora di più riscoperta e conosciuta non soltanto perché sta alla base della civiltà umana, in particolare dell’Occidente, ma anche per favorire più concretamente il rilancio di una regione fin troppo ingiustamente dimenticata ed oltraggiata nel corso degli ultimi secoli.