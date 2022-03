Squillace, sgomento per la scomparsa del prof. Paolo Pancari

È venuto a mancare a Squillace il professore Paolo Pancari Doria, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Una parte importante non solo della storia artistica dell’Accademia, ma anche della città di Squillace dove ha vissuto con la moglie Maria Ada Maida e i figli Francesco, Silvia e Anna.

È stato un artista di spicco a livello nazionale e persona stimata di grande cultura. Pancari, infatti, ha dedicato la sua vita all’arte e alla cultura, dispensando sempre preziosi consigli e importanti contributi culturali ad amici e conoscenti.

Paolo Pancari Doria è nato a Catanzaro il 5 maggio del 1950. A soli 27 anni, nel 1977, ha ricevuto l’incarico di assistente all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, dove poi è divenuto docente di ruolo della cattedra di decorazione. Per il professor Pancari, Squillace e Santa Severina rappresentano i luoghi della memoria.

Nell’agosto 2021 ha ricevuto, insieme ad autorevoli personalità del mondo della cultura, l’ultimo premio dei tanti ottenuto nel corso della sua carriera, “Il volto della Cultura”, a Le Castella di Isola Capo Rizzuto, a cura dell’associazione culturale “Leonardo Da Vinci. I suoi ultimi acquerelli sono stati pubblicati nella raccolta “Canti d’amore e rabbia” di Daniele Cristofaro.

A Squillace in tanti lo ricordano come persona amabile, serena e di grande cultura, oltre che come padre di famiglia e nonno amorevole. Il sindaco pasquale Muccari lo ha ricordato, sul suo profilo social, come “protagonista impegnato nella vita culturale della comunità e docente stimato e apprezzato”, oltre che “per la sua bontà e grande umanità”.

Carmela Commodaro – S1TV