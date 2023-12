Squillace, uomo ferito per terra: provvidenziale l’intervento di un operatore ecologico

Vede per terra un uomo anziano ferito e chiama i soccorsi che lo mettono in salvo. È accaduto ieri mattina presto, venerdì 15 dicembre, a Squillace.

Erano le 4.30 del mattino quando l’operatore ecologico Alessandro Merenda, che lavora nella ditta Sieco, società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti a Squillace, stava svolgendo il suo consueto giro per le strade del quartiere Lido di Squillace.

In località Porto Rhoca ha visto per terra una persona che si lamentava perché aveva subito una ferita alla testa probabilmente per un malore o dopo essere inciampato.

Sembra che l’uomo, che a Porto Rhoca abita da solo, fosse caduto intorno alle ore 22.30 della sera precedente e, non riuscendo ad alzarsi, avesse trascorso la notte per terra.

L’intervento di Merenda è stato provvidenziale: ha chiamato il servizio 118 e con un’ambulanza il ferito è stato trasportato immediatamente in ospedale dove gli sono state prestate le cure necessarie.

La zona in cui è accaduto l’episodio in questo periodo non è molto popolata, ma nonostante ciò appare strano come nessuno si sia accorto della presenza di un uomo ferito per terra, all’addiaccio per circa sei ore.

In ogni caso è stato importante l’intervento dell’operatore Merenda che ha prestato soccorso all’anziano.

Carmela Commodaro