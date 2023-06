Stasera a Montauro un concerto per la Festa della Repubblica

L’associazione bandistica “Cuccarini Montauro” propone per la festa della Repubblica un concerto che si terrà giorno 1 giugno alle ore 21.00 presso la sala concerti di Palazzo Zizzi nel centro storico di Montauro.

La banda musicale “Cuccarini Montauro” diretta dal Maestro Vito Clericò riprende l’attività concertistica dopo anni di fermo causati dalla pandemia. In questo anno e fino al 2024 verranno proposte diverse attività culturali, concerti per festeggiare i 100 anni dalla fondazione della Banda Musicale fondata dal Maestro Giovanni Cuccarini che fu chiamato nell’ottobre del 1923 a Montauro e successivamente il 27 luglio 1924 tenne il suo primo concerto in occasione della festa patronale di San Pantaleone.

Il maestro Giovanni Cuccarini fu maestro della banda di San Nicola da Crissa dal 1908, maestro della banda di Petrizzi dal 1914 e dal 1919 gli fu affidata la banda di Soverato. La banda di Montauro, sotto la direzione severa del valente Maestro Cuccarini, ebbe un periodo di successi e di gloria, poichè era richiesta non solo dai paesi della Calabria, ma anche della Sicilia, dove riscuoteva consensi e simpatia.