Stasera Marco Morandi ospite di “Note sulle onde” a Soverato

“Venti canzoni da portare su un’isola deserta”, anzi da far sbarcare all’interno di “Note sulle onde” l’evento musicale di Soverato. Torna l’appuntamento di agosto organizzato dall’amministrazione comunale nella suggestiva spiaggia dell’Ippocampo. Un palco sulla riva del mare per lo spettacolo che farà riecheggiare nel suggestivo golfo, i capolavori di Battiato e Dalla, Battisti e Gaetano, Fossati, Mia Martini e naturalmente di papà Gianni. Marco Morandi li sceglie guardando il repertorio che caratterizza la vita di intere generazioni, per uno spettacolo senza tempo destinato a coinvolgere in modo diverso un pubblico eterogeneo.

Sonorità acustiche, con suoni morbidi per il concerto che si caratterizza per l’essenzialità degli arrangiamenti pensata per far risaltare i grandi successi della musica italiana.

“Un evento ideato dall’amministrazione comunale – spiega il vicesindaco e assessore allo spettacolo Emanuele Amoruso – che giunge alla nona edizione ospitando un cantautore come Marco Morandi che torna a Soverato con uno spettacolo che promette di far sognare il pubblico di ogni età. Torniamo alla musica italiana e ai grandi successi che fanno parte della nostra vita per dare una nota differente all’evento che mantiene l’elemento scenografico del palco fronte mare sulla riva della spiaggia dell’Ippocampo. Uno sforzo doppio quello di organizzare un concerto sulla spiaggia che aumenta però le suggestioni per uno degli spettacoli più attesi del nostro cartellone estivo. É in programma per giovedì 3 agosto, alle 22.00 ed è a ingresso libero”.

Tra i brani in scaletta anche quelli dell’artista crotonese Rino Gaetano a cui Marco Morandi è legato a doppia mandata dopo gli anni trascorsi nella Rino Gaetano Band e la recente incisione del brano “Centonove”, il cui titolo fa riferimento ad un verso di “E io ci sto” dello stesso cantautore calabrese .