Stop interno del Volley Soverato contro Offanengo

Stop interno del Soverato contro Offanengo al Pala Scoppa. Una sconfitta che lascia ferme in classifica le biancorosse di Guidetti. É stata una gara dove il Sovetato non ha saputo gestire i buoni vantaggi avuti nel corso dei tre set,.con qualche punto avanti rispetto alle lombarde. Passiamo alla gara. Soverato in campo con Romanin e Montero Alcantara a formare la diagonale, al centro Guzin e Barbazeni schiacciatrici sono Buffo e Frangipane con libero Vittorio.

Nelle ospiti, Bridi in regia e Martinelli opposti, al centro l’ex Tajè e D’Este, schiacciatrici Trevisan e De Paula con libero Pelloni. Soverato parte coltre piede giusto e si porta tre punti sopr, 9-6, costringendo le ospiti al primo time out. Tuttavia, le lombarde di coach Bolzoni pian piano studiano le locali e dopo averle raggiunte le sorpassano sul 14-16 ed é per Guidetti il time out questa volta.

Allungano le ospiti 16-22 e chiudono il set per 18/25. Nel secondo set dopo una buona partenza del Soverato, 7-2, le ospiti ribaltano il punteggio grazie anche a qualche errore gratuito delle locali. Offanengo conduce adesso 10-11, con le ioniche hanno un sussulto e dopo aver pareggiato il conto passano avanti 17-16.

Allungo del Soverato che conduce ora 21-19 ma un break di Offanengo porta le lombarde a guadagnare tre palle set, 21-24. Chiude Offanengo 22/25. Terzo set simile ai primi due con le ragazze di Guidetti che guadagnano qualche punto di vantaggio e sul finire del set le “cavallucce marine” si portano avanti 22-20, ma non basta per portare a casa il set.

Offanengo infatti dopo aver annullato un set point alle calabresi, alla terza occasione chiude l’incontro 26/28. Domenica prossima sosta del campionato per la disputa delle finalissime di coppa Italia.

Volley Soverato 0

Bressan Offanengo 3

Parziali set: 18/25; 22/25; 26/28

VOLLEY SOVERATO: Barbazeni 8, Romanin 1, Coccoli ne, Montero Alcantara 13, Tolotti, Zuliani, Frangipane 9, Orlandi ne, Buffo 10, Guzin 7, Vittorio (L). Coach: Ettore Guidetti

OFFANENGO Bridi 3, Pelloni (L), D’Este 4, Martinelli 17, Modesti, Compagnin ne, Sironi, Parise, Trevisan 9, Tajé 13, Tommasini (L), De Paula 14, Sassolini ne. Coach: Giorgio Bolzoni

ARBITRI: Di Bari Pierpaolo – De Simeis Giuseppe

DURATA SET: 24’, 26’, 31’. Tot 1h21’

MURI: Soverato 6, Offanengo 6