Successo a Badolato per il convegno “Poesia… Ombre e Luce”

“Sono davvero molto soddisfatta” – così esordisce Myriam Rovito, presidente del Circolo Letterario Nicola Caporale – “la prima edizione dedicata alla Giornata Mondiale della Poesia, “Poesia… Ombre e Luce”, è stata davvero un grande successo”.

Il titolo del convegno è stato preso da un libro di poesie del Prof. Nicola Caporale, il quale oltre ad a essere romanziere e novelliere, è stato anche poeta di molte opere in italiano e in vernacolo. Effettivamente, la sala della Delegazione Comunale era davvero stracolma di gente e tutti hanno assistito all’evento con grande interesse.

A inizio lavori la presidente del Circolo ha voluto ricordare il compianto giornalista Franco Laganà: dopo la lettura di una poesia da parte della sua nipotina Adele, il figlio Antonio Laganà ha ritirato, tra la commozione generale, una targa in memoria del padre.

Dopo i saluti istituzionale dell’assessora Pia Russo, la moderatrice del convegno, Daniela Trapasso, ha introdotto la tematica dell’evento: l’amore esaminato in tutte le sue sfaccettature. Relatore della serata il prof. Gerardo Pagano, già indimenticabile preside del liceo scientifico di Soverato e ora presidente della Società Dante Alighieri.

Molti i brani poetici esaminati e commentati: da Dante a Foscolo, da Alda Merini a Gibran. Bruno Ramogida, con una suggestiva declamazione delle poesie, ha incantato il pubblico coinvolgendolo emotivamente. Molto bello e ricco di colore anche l’intervento di Domenica Piperissa, per tutti Minicuzza, che ha recitato due poesie in vernacolo: del prof. Nicola Caporale e della maestra Tota Gallelli.

Splendide le poesie scritte dai bambini delle classi quarte e terze dei due plessi dell’IC Tommaso Campanella. Gli stessi bambini, a inizio convegno, hanno declamato e illustrato Il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi. Ospiti della serata anche due poeti della zona, Maria Caterina Nesticò e Andrea Procopio, le cui composizioni sono state molto apprezzate dal pubblico. Tanti anche i poeti e le poetesse emergenti che hanno inviato i loro lavori al Circolo Letterario: tutti hanno avuto la possibilità di declamare la propria poesia.

I maestri di musica Raffaele Battaglia, Natale Ferraiolo e Andrea Naimo hanno allietato l’evento con intermezzi musicali.

La presidente del Circolo Myriam Rovito continua: “Un’esperienza bellissima che è stato possibile realizzare grazie alla collaborazione di tutti. Stiamo già lavorando alla prossima edizione: vorremmo che questo diventasse un appuntamento fisso. Abbiamo in cantiere tante idee. Per il momento, siamo davvero felici per come sia andato questo primo appuntamento. Per questo mi sento in dovere di ringraziare tutti quelli che lo hanno reso possibile e, in particolar modo, il prof. Gerardo Pagano per la sua preziosa presenza. Appuntamento al prossimo anno”.