Successo a San Sostene per la manifestazione “Il Valore del Paesaggio come identità culturale di una comunità”

“Il Valore del Paesaggio come identità culturale di una comunità” è una manifestazione che si è ripetuta a San Sostene per il terzo anno con una importante partecipazione di pubblico”.

“Il Comune di San Sostene, con la collaborazione della Pro loco, infatti, ha continuato questo progetto culturale sia nel Borgo che nella Marina, comprendendo sia esperienze musicali soprattutto popolari, sia la degustazione di prodotti tipici”.

“Quest’anno addirittura sono stati introdotti piatti da degustare, che un tempo rappresentavano i quotidiani cibi prelibati, quali la pasta con la carne salata e la pasta, denominata alla sansostenese, con i pomodori secchi, la nduja, olive e pomodori freschi”.

“Questa manifestazione, così si è espresso il Sindaco, deve continuare negli anni successivi, perché il paesaggio è esaltazioni delle tradizioni di una comunità”.

“Il lavoro dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco, sarà indirizzato negli anni avvenire ad ampliare l’offerta di questo progetto culturale all’insegna delle tradizioni, anche con le escursioni, che in passato erano divenute un appuntamento importante, ma che quest’anno non sono state organizzate soltanto perché sono in corso alcuni lavori sui relativi sentieri”.

“Già da settembre farò alcune riunioni per sviluppare un programma ambizioso che si svilupperà a partire da fine anno e proseguirà per tutto il prossimo anno”. Lo dichiara in una nota il Sindaco di San Sostene, Luigi Aloisio.