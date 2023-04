Successo per la Prima Edizione della raccolta alimentare UMG

Nella giornata di martedì 4 aprile, l’Ufficio della Pastorale Universitaria dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, guidato dal Direttore Don Roberto Corapi, in collaborazione con tutte le Associazioni UMG, ha organizzato una raccolta di prodotti alimentari e per l’igiene personale in preparazione alla Santa Pasqua, con l’obiettivo – ampiamente raggiunto – di sostenere le attività della Caritas diocesana. Il nome simbolico dell’iniziativa “AGGIUNGI UN PASTO A TAVOLA” ha suscitato molto entusiasmo tra i partecipanti, in particolare tra gli studenti, il personale docente ed il personale tecnico-amministrativo dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro.

Grande la disponibilità e l’entusiasmo dei volontari e tante le testimonianze di chi con generosità ha contribuito alla donazione benefica. In una situazione di evidente difficoltà economica, è una bella notizia il dato finale dell’iniziativa ovvero la quantità inaspettata di scatoli riempiti e pronti per la consegna.

“Siete un dono di Dio – ha affermato Don Roberto Corapi, rivolgendosi ai donatori a margine dell’iniziativa– è stata scritta una bella pagina di Vangelo con questo gesto di carità ”. Nel corso della manifestazione si segnala la presenza al Campus dell’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago che ha ringraziato tutti, benedicendo l’iniziativa e l’operato degli organizzatori e dei volontari.