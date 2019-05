Successo per “Mary Poppins” al Comunale di Catanzaro

Una storia senza tempo portata in scena con successo dal Teatro Incanto

“Con due penny ti puoi comperar carta e spago e puoi fabbricar il tuo paio di ali per poi volar…Che gran gioia andar, là sulla terra e il mar e con l’aquilon poter volar…”

Chi non ricorda le magiche parole de “L’aquilone”, la celebre canzone tratta da “Mary Poppins” con la quale Mr Banks impara l’importanza della semplicità e di vedere le cose con gli occhi di un bambino…

Tutta questa magia è stata vissuta al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro grazie al Teatro Incanto che ha dimostrato di aver raggiunto un’importante maturità artistica con questa produzione.

Portare in scena il musical “Mary Poppins” non era semplice ma la squadra guidata da Francesco Passafaro è abituata alle prove difficili e questa è stata vinta a pieni voti…

Cosa significa rappresentare “Mary Poppins”? Prima di tutto, far entrare l’irrazionale e lo straordinario nel quotidiano con lumi e appendiabiti che escono da una borsa ed una tata speciale che vola con l’ombrello.

E poi canzoni cantate dal vivo e spesso accompagnate da passi di danza.

Il numeroso pubblico del Comunale – due serate intense, della quale una sold out – è rimasto stregato da Francesca Guerra che ha dato volto e voce alla bambinaia di Viale dei Ciliegi numero 17.

Tutti a canticchiare “Basta un poco di zucchero e la pillola va giù” e “Supercalifragilistichespiralidoso” ed ad emozionarsi con “La cattedrale”.

Lo spettacolo è arrivato al cuore della gente e ha suscitato bellissime emozioni.

Un gran lavoro, quello realizzato che, visto il successo, sarà riproposto ad ottobre per le scuole.

Uno spettacolo perfetto grazie alle grandi maestranze che ci hanno lavorato, esempio di una Calabria talentuosa e professionale: la direzione di scena di Marzia Passafaro e Ines Rubino; il trucco di Elisa Condello; la scenografia realizzata dall’Accademia di Belle Arti con il coordinamento della prof.ssa Iole Cilento e gli studenti Anthony Steven Visciglia, Marta Anania e la collaborazione di Rossella Rotella, Luca Dominianni , Giovanni Cosco, Roberto Malta e Nello Condello per il Teatro Incanto; la direzione musicale del M°Rosario Raffaele; l’audio dei Carino Service; le coreografie del M°Francesco Piro del Centro Danza Maison d’Art; i ballerini della Maison d’Art,Loris Iiritano, Giulia Aprile, Vanessa Furriolo, Anastasia Alfieri, Marianna Stanizzi, Simone Masciari, Giulia Parentela e Alice Marullo.

E poi, il cast degli attori del Teatro Incanto: Gerarda Golfieri, Anna Palmese, Marinella Bruno, Emily Bressi, Chiara Papaianni, Chiara Silvestri, Daniele Sgrò, Giorgia Capri, Rossella Rotella, Michele Muzzi, Stefano Perricelli, Loredana Consoli, Vincenzo Maruca, Nicole Bressi, Michele Grillone, oltre a Francesca Guerra e Francesco Passafaro, che ha curato anche la regia.