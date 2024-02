Successo per “Tutto il mondo è calabrese” in scena al teatro comunale di Soverato

Trascinante, coinvolgente, esilarante, “Tutto il mondo è calabrese” ha ricevuto applausi a scena aperta dal pubblico del teatro comunale di Soverato.

Grazie ad un one man show come Gennaro Calabrese, poliedrico attore reggino, il viaggio nella calabresita’ universale per oltre due ore ha tenuto banco su di un palcoscenico ormai abituato a grandi performances.

Dopo averlo apprezzato in TV al fianco di Max Giusti in Fake Show – diffidate delle imitazioni -, oltre che in vent’anni di prestigiosa carriera, la platea soveratese ha incontrato personalmente uno spumeggiante Calabrese che, ancora una volta ha fatto “BOOM”! grazie alla sua verve, ad una grande empatia, nonché in virtù di una gagliarda tecnica recitativa.

Lele Amoruso e la sua crew hanno realizzato di nuovo bingo con la quarta serata della stagione teatrale in corso grazie ad uno spettacolo di elevato valore artistico e professionale.

Grande apprezzamento per un’organizzazione ormai rodata ed efficiente, necessaria quando si ospitano professionisti che fanno del Teatro una ragione di vita ed una fonte di ispirazione.

Applaudita, come sempre, la presentazione di Lino Gerace, ormai atteso dal pubblico prima dell’apertura del sipario.

Insomma, un’altra serata di qualità dove partendo da un virtuale garage di Calabrese ci si è mossi per il mondo divertendosi grazie a decine di personaggi interpretati da Chi, tra gli altri riconoscimenti, ha anche ricevuto l’importante premio Alighiero Noschese.

Soverato vola tra cultura, divertimento, socializzazione, rendendo magiche le serate invernali da trascorrere in quella bomboniera che è il teatro comunale, ridendo, pensando e scambiando quattro chiacchiere con il vicino di poltrona.