SuperEnalotto, vinti in Calabria più di 50mila euro con due giocate

La Calabria torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso di giovedì 8 aprile, infatti, sono stati centrati due “5” da 25.258,63 euro ciascuno.

Il primo è stato registrato nel bar di via Vittorio Veneto 104 a Crotone, mentre la seconda giocata vincente è stata convalidata nel bar in via Variante SS18 a Fuscaldo, in località Marina nella provincia di Cosenza.

Nel frattempo il Jackpot cresce ancora arrivando a 134,7 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L’ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari mentre in Calabria, riferisce Agipronews, l’ultimo “6” è stato centrato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.