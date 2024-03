Taekwondo: ancora medaglie per la Zenith ASD di Badolato!

Grandi numeri quelli che si sono visti al PalaFlorio di Bari, in occasione dei campionati interregionali di combattimento di Taekwondo per le categorie cadetti, junior e senior, svoltisi gli scorsi 24 e 25 febbraio. La competizione ha visto protagonisti 870 tra ragazze e ragazzi di 98 società sportive provenienti da 10 regioni italiane.

Il team Zenith di Badolato, guidato dal Maestro Danilo Prunestì, è stato presente all’evento con 5 atleti con cintura nera, portando a casa 3 medaglie: nella categoria cadetti A appende al collo la medaglia di bronzo Simone Chiaravalloti (categoria -53 kg); tra gli atleti junior Antonio Vergallo (categoria -48 kg) conquista con l’oro il gradino più alto del podio; nella categoria senior -53 kg Iulia Harabagiu porta a casa la medaglia di bronzo. Buona anche la prestazione degli atleti junior Vincenzo Lentini e Giulia Nisticò, che hanno combattuto, rispettivamente, nelle categorie -51 kg e -55 kg.

“Quello appena trascorso è stato un periodo molto intenso per i nostri agonisti, impegnati in varie gare di taekwondo su tutto il territorio italiano” ha dichiarato il Maestro Prunestì “Non posso che esprimere la mia soddisfazione per la prestazione di tutti gli atleti della Zenith, sono molto orgoglioso di loro. Anche in Puglia hanno dimostrato determinazione, passione per la disciplina e grande spirito di squadra, dentro e fuori dal quadrato di gara”.