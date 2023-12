Teatro Comunale di Soverato, stasera il “Gran Galà di fine Anno”

Questa sera alle ore 21.00 il teatro comunale di Soverato si illuminerà per il Gran Galà di fine anno con le melodie, trascinanti e frizzanti, dell’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Massimiliano Tisano.

Il pubblico presente in sala ascolterà musiche di: Verdi, Bizet, Mascagni, non mancherà il repertorio tipicamente viennese con i classici valzer di Strauss e l’omaggio a Puccini in occasione dell’imminente centenario della sua morte.

Il concerto è ideato dai Lions Club Soverato Versante Jonico delle Serre e da Francesca Procopio, direttore artistico.

Si ringraziano tutti gli sponsor che hanno contribuito a far si che questa magia natalizia possa prendere vita.

Vi aspettiamo a teatro e ricordiamo che l’intero ricavato della serata verrà interamente devoluto in beneficenza.