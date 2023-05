Tennis, Challenger Uomini Francavilla al via

Al via la quinta edizione degli Internazionali di Tennis di Francavilla, importante torneo ATP Challenger 75. Tutti gli appassionati della racchetta potranno ammirare sui campi della cittadina adriatica, alcuni tra i migliori tennisti con ranking mondiale entro la posizione 200.

Un evento di sport che sta crescendo di anno in anno, ottenendo sempre maggiori consensi, come dimostra il montepremi di ben 80mila euro e la partecipazione di alcuni dei migliori professionisti del circuito. Sono già partite le qualificazioni ed i primi match sulla terra rossa. Assegnate tre wild card ai nostri Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco e Gabriele Piraino.

Un torneo in cui tutti gli occhi degli sportivi sono puntati sulla testa di serie n. 1, il britannico Liam Broady. Da juniores è arrivato ad occupare perfino la posizione numero 2 del ranking mondiale ed attualmente è numero 138 in graduatoria.

La testa di serie n. 2 è l’argentino Thiago Tirante, attuale numero 150 del ranking. Campione del mondo Juniores ITG, affronterà l’italiano Fausto Tabacco. Il nostro azzurro occupa la 498esima posizione e secondo i bookmakers, parte nettamente sfavorito contro l’argentino. Il successo dell’italiano è infatti bancato a 4.4 nelle scommesse sul tennis mentre la vittoria dell’atleta sudamericano viene data a quota 1.17. Tabacco però potrà contare sul sostegno del pubblico di casa.

A tal proposito, occorre segnalare che l’ingresso per assistere al torneo di Francavilla è completamente gratuito, ad eccezione delle finali (a pagamento), in programma sabato 13 e domenica 14 maggio.

Altro tennista, tra i più quotati per il successo finale, è il cileno Alejandro Tabilo, attuale numero 190 del ranking mondiale. L’atleta sudamericano dovrà vedersela contro Fredrico Ferreira Silva, numero 215, per un incontro che sulla carta di preannuncia particolarmente equilibrato.

Tra gli altri azzurri in gara, segnaliamo Giorgio Tabacco, numero 602, opposto al forte francese Benoit Paire, numero 160 del ranking, nonché testa di serie numero 3 del torneo. Da sottolineare anche la sfida molto attesa tra gli italiani Alessandro Giannessi (230 del ranking) e Marco Trungelliti (228), per un derby tricolore dove non mancherà di certo lo spettacolo. Gli altri due atleti azzurri in gara sono Lorenzo Giustino (226) e Gianluca Mager (276). Naturalmente ai nomi elencati, c’è da aggiungere un nutrito gruppetto di atleti italiani provenienti dalle qualificazioni, tra cui spiccano Andrea Arnaboldi (466 del ranking), Stefano Travaglia (294) ed il 24enne Giovanni Fonio (numero 291 in classifica ATP).