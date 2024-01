Tenta di uccidere la compagna nel catanzarese, 43enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di Botricello e personale dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sellia Marina, hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 43 anni originario di Marcedusa, per tentato omicidio nei confronti della propria compagna convivente, oltre che per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, i militari giunti sul posto, hanno intercettato e bloccato l’uomo all’interno della propria autovettura che aveva con se un coltello da caccia a causa del quale, nelle operazioni di disarmo, un militare si procurava un’escoriazione alla mano.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Catanzaro Siano, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.