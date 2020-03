Tentano di rubare un’auto nel catanzarese, tre arresti

A Cortale, in località Pipizza, sulla strada provinciale 89, i carabinieri di Girifalco hanno arrestato tre persone per tentato furto di un’auto. I militari hanno sorpreso B.F., catanzarese, 52 anni, e P.A., catanzarese, 45 anni, attendere in macchina, mentre V.D., lametino, classe 35 anni, tentava di forzare con un cacciavite lo sportello dell’auto di un giovane bracciante, parcheggiata all’ingresso di un fondo agricolo.

Al passaggio dei militari, il lametino saliva frettolosamente a bordo del veicolo dei suoi accompagnatori, che ripartiva, prima di essere fermato e perquisito qualche decina di metri più avanti in direzione di Girifalco. Nell’abitacolo della macchina i carabinieri hanno trovato il cacciavite appena utilizzato, ponendolo sotto sequestro, mentre era riscontrata la tentata effrazione dello sportello del mezzo della vittima.

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto in concorso e condotti in camera di sicurezza. Gli arrestati sono stati contestualmente denunciati per inosservanza di provvedimenti di Autorità, inerenti le vigenti misure di prevenzione epidemiologica introdotte con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.