Termina con una sconfitta la regular season del Volley Soverato

Termina con una sconfitta in trasferta la regular season del Volley Soverato, sconfitto in tre set dalla Omag Marignano. Una sconfitta che lascia le ragazze di Chiappini al sesto poato finale nella prima fase della stagione. Una regular season che si chiude comunque positivamente per la squadra del presidente Matozzo che si appresta adesso a disputare la pool promozione cercando di raccogliere quanto più possibile.

Passiamo alla gara. Padrone di casa in campo con Turco al palleggio e Perovic opposto, al centro Babatunde e Parini, schiacciatrici Rachkovska e Bolzonetti con l’ex Caforio libero. Risponde la squadra di Chiappini con Malinov e Korhonen a formare la diagonale, al centro Cecchi e Giambanco, in banda la statunitense Schwan con capitan Giugovaz, libero Ferrario. Subito avanti la squadra di Barbolini che si porta nel punteggio sul 5-1 e 13-6.

Le locali spingono in campo con Soverato che cerca di prendere le contromisure alle padrone di casa. Non arriva la reazione di Soverato e la Omag chiude il set senza particolari problemi per 25/12. Marignano parte bene anche nel secondo set, 9-5 e 16-10.

Le calabresi di coach Chiappini cercano di recuperare w nella seconda parte del set rosicchiare qualche punto alla Omag; sul 21-15 per le locali, Soverato ha una reazione e si portano a meno quattro, 23-19, e riapre il set 23-22 con time out per le locali.

Al rientro, Turco e compagne chiudono 25/22. Più equilibrio ad inizio terzo gioco con Marignano avanti 7-5 ma Soverato ribalta 8-9 e coach Barbolini chiama il time out. Più due per Malinov e compagne, 12-14, con la gara che adesso vede le due squadre giocare colpo su colpo. Punteggio di 14-15 e 16-18; time out per Marignano costretto ad inseguire sul 16-19; Soverato avanti 20-22 e arrivano due palle set per le ospiti, 22-24.

La Omag annulla tutto e si arriva ai vantaggi, con le locali che guadagnano la palla match 25-24. Soverato pareggia i conti. Ancora due opportunità per Marignano ma Soverato raggounge il 27-27. Chiudono alla quinta occasione le ragazze di Barbolini per 29/27. Un successo che fa rimanere Marignano al secondo posto e per Soverato adesso ci sarà la pool promozione.

Marignano 3

Volley Soverato 0

Parziali set: 25/12; 25/22; 29/27

Omag Marignano: Perovic 13, Biagini, Bolzonetti 18, Salvatori, Cangini ne, Rachkovska 6, Covino ne, Saguatti 2, Parini 7, Aluigi ne, Turco 1, Caforio (L), Muscara (L) ne, Babatunde 10. Coach: Enrico Barbolini

VOLLEY SOVERATO: Malinov, Schwan 10, Cecchi 8, Ferrario (L) 1, Giambanco 4, Cherepova, Giugovaz 10, Zuliani, Salviato, Korhonen 15, Tolotti ne, Barbaro. Coach: Luca Chiappini

ARBITRI: Giorgia Adamo – Dario Grossi

DURATA SET: 23′, 24′, 36′. Tot 1h23′

MURI: Marignano 9, Soverato 5