Terzo incontro a Soverato di libero dibattito tra cittadini

Terzo, riuscitissimo, incontro di libero dibattito tra cittadini. Questa volta un tema complesso come la felicità. In una società in cui tutto converge verso il materiale la felicità appare un concetto effimero. Eppure la costanza di questo sentimento può essere ricercata nell’azione, nel concedersi allo scorrere della vita senza riserve e soprattutto, pare strano, proprio nel dolore.

Questo è emerso dalle nostre conversazioni.

Momenti puri di cittadinanza attiva in cui il riconoscimento dell’altro e la consapevolezza del se’ riemergono e si consolidano nella partecipazione attiva, ripristinando il sopito senso di appartenenza.

Gli appuntamenti estivi sono fissati tutte le domeniche sera alle ore 22:00 a Soverato, nella piazzetta tra i giardini pubblici ed il lido Miramare. Ogni domenica viene affrontato un tema diverso. Quelli già dibattuti hanno riguardato la violenza di genere ed il cambiamento climatico.

In agenda il meridionalismo, reale e virtuale e la condivisione non consensuale di materiale intimo (già revenge porn) che vedrà protagonista il 27 agosto Dalia Aly la ragazza del Liceo Valentini di Castrolibero che ha denunciato le molestie di un suo professore.

Il quarto e prossimo incontro verrà anticipato a venerdì 11 agosto, poiché domenica sarà la festa della Madonna a mare e Soverato diventerà una città troppo affollata, sempre alle ore 22:00 e sempre nella piazzetta lato Miramare. Il tema che affronteremo sarà, anche questa volta, di scottante attualità e soprattutto divisivo: l’omogenitorialità.

Quel che ci interessa è infatti attivare il dibattito tra opinioni diverse in modo da poter generare il confronto e la discussione proficua, che ci liberi dalle catene dei pregiudizi e dei preconcetti.

Siamo convinte infatti che solo dall’incontro e dal riconoscimento dell’altro come entità diversa da noi sia possibile convivere pacificamente.