Tir si ribalta in autostrada, conducente ferito trasportato in ospedale

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Reggio Calabria, distaccamenti di Palmi e Polistena, congiuntamente alla squadra della sede centrale del Comando di Vibo Valentia con supporto di Autogrú sono impegnate per un incidente stradale sull’A2 del Mediterraneo al km 378 direzione Sud in prossimità dello svincolo per Mileto.

L’incidente ha interessato un autoarticolato ribaltato, che trasportava generi alimentari.

Estratta la persona incastrata all’interno dell’autoarticolato.

La stessa veniva affidata al personale del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Attualmente la corsia Sud dell’A2 del mediterraneo nel tratto interessato dal sinistro completamente chiusa al transito.

Sul posto ANAS e Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza.