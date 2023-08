Torre di Ruggiero: la rassegna cinematografica “Un Mondo Nuovo” conquista tutti

Serata ricca di emozioni quella offerta dall’amministrazione comunale e dalla proloco di Torre di Ruggiero con la rassegna cinematografica “Un nuovo mondo, il cinema e i giovani”, un evento dedicato ai ragazzi protagonisti di cortometraggi scritti e diretti da Gianluca Sia qui in veste di direttore artistico.

Opere dall’alto impegno sociale realizzate con la collaborazione di alcuni istituti scolastici in Calabria. Nel corso della serata, presentata da Vittoria Comobreco, sono state infatti premiate le scuole e le istituzioni che hanno compreso l’importante valore pedagogico del cinema includendolo nei loro progetti didattici.

Le tematiche dei vari cortometraggi hanno aperto a diversi momenti di riflessione, confronto e scoperta in una serata dinamica, informale e divertente. I corti premiati sono stati:

“Tommy – Amici oltre lo specchio“ che ha trattato il tema della “diversità” in un periodo problematico come quello del COVID.

A ritirare il premio la vice preside dell’ istituto IC Mario Squillace di Montepaone(CZ) Berenice Gullà che si è dimostrata entusiasta di presenziare all’evento lodando i contenuti dei film proiettati.

A seguire un’ altra targa è stata consegnata al dirigente dell’ IC Squillace Alessandro Carè per il cortometraggio surreale e metafisico “Il mondo tra le mani” che ha sottolineato la poetica nel lavoro di scrittura delle opere presentate.

I

l film che ha chiuso la serata è stato invece “L’attimo in cui” girato interamente nel comune di Torre di Ruggiero e fortemente sostenuto da

tutta l’amministrazione comunale che ha riscosso il plauso del pubblico visibilmente commosso e divertito durante la proiezione. A ritirare il premio, consegnatole dal produttore Santo Spadafora, Giusy Garieri dalla Ludoteca Hakuna Matata, promotrice principale dell’intero progetto audiovisivo.

Tutte le opere visionate hanno saputo raccontare una Calabria diversa, originale e profonda dal punto di vista dei più giovani.

Il sindaco Vito Roti, in conclusione, ha sottolineato come questo evento sia stato solo il primo tassello di un progetto molto più ampio, quale potrebbe essere un vero e proprio festival del Cinema a Torre di Ruggiero che arricchirebbe il cartellone delle attività estive e non solo nei prossimi anni.