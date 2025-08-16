Tragedia di Ferragosto in Calabria, 14enne muore in un incidente con la bici elettrica

La comunità di Lattarico, in provincia di Cosenza, è scossa da una profonda tragedia. Un ragazzino di soli 14 anni ha perso la vita nel pomeriggio di Ferragosto in seguito a un drammatico incidente in bicicletta.

Il giovane, molto conosciuto in paese, stava percorrendo una strada con la sua bici elettrica quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato violentemente contro un muro. L’impatto è stato fatale e il 14enne è deceduto sul colpo. Nonostante i tempestivi soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che si stringe attorno alla famiglia colpita da questo terribile lutto. La Procura di Cosenza ha prontamente aperto un’indagine per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e sulle precise cause che hanno portato alla morte del ragazzo.

Mentre le indagini sono in corso, il dolore e lo sgomento rimangono palpabili tra gli abitanti di Lattarico, che ricordano il giovane con affetto e incredulità per una vita spezzata troppo presto.