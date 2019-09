Tragedia sfiorata nel catanzarese per colpa del Samara Challenge, il nuovo gioco che sta spopolando anche in Italia.

Uno scherzo ispirato al personaggio di Samara Morgan, protagonista del film “The Ring”, nel Catanzarese, precisamente a Gizzeria, ha provocato paura tra i bambini, proprio come testimoniato da una mamma nel gruppo Facebook “Mortilla di Gizzeria (CZ) – la contrada – il quartiere”.

“Anche a Mortilla -recita il post- lo stupido gioco di Samara! Si è appena fatta vedere in via Delle Camelie, zona frequentata ogni giorno da decine di bambini con età massima di 8 anni, ha letteralmente terrorizzato le bambine inclusa mia figlia che dallo spavento è corsa con la bici e per poco non è stata investita da una macchina!!! Farsi i forti davanti i bambini è facile!!!andate a lavorare cretini e vergognatevi!”. L’incidente è stato fortunatamente evitato.