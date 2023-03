Tragico incidente in autostrada: muore una donna, due i feriti

Incidente mortale sulla carreggiata in direzione nord dell’A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in prossimità dello svincolo di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria.

Nello scontro tra due veicoli, le cui cause sono in corso di accertamento, una persona ha perso la vita mentre altre due sono rimaste ferite. Il traffico al momento risulta rallentato.

Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia stradale, i sanitari del servizio medico d’urgenza “118” che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di una persona prestando le cure agli altri conducenti dei mezzi rimasti coinvolti nell’incidente.

Sul luogo dello scontro anche il personale dell’Anas che è impegnato nella gestione e nel ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.