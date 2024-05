Tragico incidente stradale nel catanzarese, una persona perde la vita

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è stata impegnata sulla SS180 loc. Orto Grande tra i comuni di Cropani e Sersale per incidente stradale.

Coinvolte nel sinistro due vetture una Alfa 159 ed una Fiat Panda.

Nel tragico sinistro deceduto il conducente della Fiat Panda mentre il passeggero della stessa e gli occupanti dell’Alfa159 riportavano ferite non gravi. I feriti affidati alle cure del personale sanitario del Suem118.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Si rimane in attesa delle autorizzazioni del medico legale e del magistrato di turno per il recupero della salma.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.