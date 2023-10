Trasferta per il Volley Soverato contro la forte Millenium Brescia

Seconda trasferta consecutiva per il Volley Soverato che domenica affronterà la corazzata Millenium Brescia. Dopo la prova opaca contro Albese Como, capitan Buffo e compagne sono chiamate, dunque, ad un’altra partita importante.

Di fronte una squadra che punta senza mezzi termini alla promozione in A1; coach Guidetti con il suo staff ha lavorato tanto in settimana dopo che le biancorosse sono state superate a Como in un match dal quale ci si aspettava certamente di più.

Sarà assente la centrale Barbazeni che ha subito un infortunio durante la settimana. In ogni caso le ragazze, sempre sostenute da vicino da tutta la dirigenza con il presidente Matozzo in testa, vogliono riscattare la brutta prestazione della settimana scorsa e scendere in campo con tanta grinta e determinazione per cercare di cogliere qualche punto importante.

Non bisogna mai mollare e reagire sempre sul campo dando risposte positive. Questo le calabresi lo sanno benissimo e contro la squadra guidata da coach Beltrami promettono battaglia. Fischio d’inizio domenica alle ore 17.