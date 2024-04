Trasversale delle Serre, consegnati i lavori “Superamento del cimitero di Vazzano”

Anas (Società del Gruppo FS Italiane) ha consegnato questa mattina i lavori di realizzazione del lotto della Trasversale delle Serre “Superamento del cimitero di Vazzano” il cui costo complessivo ammonta a circa 12,7 milioni di euro.

Per il tratto stradale di nuova realizzazione, interamente ricadente nel territorio del comune di Vazzano (VV), è prevista la realizzazione di una galleria artificiale della lunghezza di 40 metri, oltre che di altri manufatti minori costituiti principalmente da paratie di sostegno in micropali e sistemi di regimentazione idraulica.

Il lotto in questione fa parte degli interventi finalizzati al completamento della Trasversale delle Serre che, in ragione dell’elevato grado di complessità progettuale, esecutiva e delle procedure tecnico- amministrative, sono stati affidati alla gestione del Commissario Straordinario di Governo Francesco Caporaso.

La realizzazione dell’itinerario di collegamento Ionio – Tirreno della parte centrale della Calabria, connotato da un’elevata valenza in tema trasportistico, consentirà, una volta raggiunto il completamento, una sostanziale riduzione dei tempi di percorrenza rispetto a quelli attuali, assicurando al contempo l’incremento degli standard di sicurezza stradale.

La consegna dei lavori del lotto “Superamento del cimitero di Vazzano” rappresenta un altro importante traguardo nell’ambito dell’attuazione del complesso degli interventi per il completamento della Trasversale, che si aggiunge ai numerosi, pregressi obiettivi raggiunti in tempi molto celeri grazie alle molteplici azioni di semplificazione procedurale messe in atto attraverso una fattiva cooperazione istituzionale tra il Commissario Straordinario e il Presidente della Regione Calabria. Risultati, questi, che, unitamente alla grande attenzione dimostrata per il completamento dell’infrastruttura da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, hanno consentito di raggiungere la completa copertura finanziaria- 521 milioni di euro- per la realizzazione di tutti i lotti e di avviare, in rapida successione, le collegate procedure di gara.

Allo stato attuale, risultano in fase di realizzazione gli interventi attinenti ai lotti “Superamento del colle Scornari” e “Superamento cimitero di Vazzano” per un importo complessivo di oltre 40 milioni di euro, a cui si aggiunge l’avvenuta aggiudicazione dell’appalto congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori del lotto Vazzano-Vallelonga, già oggetto di consegna all’impresa aggiudicataria, che prevede un investimento di 262,7 milioni di euro.

Relativamente ai restanti due lotti, Gagliato-Soverato (investimento complessivo 183,20 milioni di euro) e Bretella per Petrizzi (investimento complessivo 35,05 milioni di euro), sono in corso le procedure di affidamento che, nelle previsioni, saranno concluse entro il terzo trimestre del 2024.

Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto commenta soddisfatto: ”L’avvio dei lavori di realizzazione di un altro lotto della Trasversale delle Serre e l’avanzato stato procedurale degli altri interventi dell’infrastruttura avvalorano, di fatto, gli enormi sforzi compiuti dal nostro governo regionale. In piena sinergia istituzionale con il Commissario Straordinario e grazie all’eccellente lavoro svolto dalle strutture dell’Anas e dai dipartimenti regionali, è stato possibile concretizzare, in tempi brevissimi, l’attuazione di un investimento complessivo di oltre 520 milioni di euro”.

Per contrastare i tentativi di infiltrazione criminale negli appalti, il Commissario Straordinario, la Direzione Tutela Aziendale Anas e le Prefetture competenti hanno sottoscritto specifici Protocolli di Legalità per ciascuno degli interventi ricadenti nelle due province interessate dalla realizzazione della Trasversale delle Serre (Vibo Valentia e Catanzaro).