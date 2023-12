Trasversale delle Serre, Sindaco di Satriano: “Realizzato in meno di 24 mesi quello che non è stato fatto in 60 anni”

Era il mese di Settembre quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, annunciava il finanziamento di 128,5 milioni di euro per la SS182 ‘Trasversale delle Serre’ destinati al tratto Gagliato-Satriano.

E’ di ieri invece, quindi dopo appena 2 mesi dall’annuncio del finanziamento, la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del bando per l’appalto dei lavori del lotto “Gagliato-Satriano”, che andrà a completare definitivamente il collegamento diretto tra l’Autostrada A2 del Mediterraneo con la SS 106 Ionica, passando per l’Altopiano delle Serre Calabre.

“L’avvio delle procedure di gara per il lotto Gagliato-Satriano – dice il Sindaco di Satriano Massimiliano Chiaravalloti – rappresenta la conclusione di un’intensa fase attuativa durata circa due anni che, grazie al lavoro delle amministrazioni comunali di Satriano e Gagliato, che hanno creduto fin da subito che fosse la volta buona e, dopo brevi ma intensi incontri con ANAS, hanno realizzato in meno di 24 mesi quello che non è stato fatto in 60 anni.

Fondamentale per il raggiungimento di questo risultato è stato soprattutto l’impegno del Commissario Straordinario Caporaso, del Presidente della Regione Occhiuto, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas. Ora non ci resta che attendere la consegna dei lavori per un’opera che tutta la Calabria aspetta da troppi anni e che fungerà sicuramente da volano per il rilancio turistico ed economico dei nostri territori.”