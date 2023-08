Dalla mezzanotte di venerdì 4 agosto 2023 è disponibile su tutti i Digital Store “Tropici”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Demos.

Al secolo Emmanuele Demasi, Demos torna sulla scena con un brano fresco, moderno, leggero ma non banale che racconta la voglia di lasciarsi i problemi alle spalle acquistando un biglietto di sola andata per una località tropicale nella quale ritrovare la serenità.

Nell’affrontare questa fatica discografica, Demos si è avvalso della collaborazione degli amici Pietro Sinopoli – in arte Retro, che si è occupato di rec, mix e master – e Antongiulio Iorfida, project manager del lavoro.

“Tropici” ha letteralmente conquistato Rosario Farò, co-founder della casa discografica torinese The Palma Music, che ne ha curato la pubblicazione in tandem con Reload Music powered by Sony.

Un progetto curato, insomma, nei minimi dettagli dall’artista originario di Satriano, che torna alla grande sul mercato discografico dopo un silenzio assordante durato oltre un anno.