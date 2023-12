Turno pre natalizio in trasferta per il Volley Soverato che domani pomeriggio sarà impegnato a Perugia contro la forte Bartoccini.

Un match in salita per le biancorosse che arrivano dal prezioso successo ottenuto al tie break contro Millenium Brescia al Pala Scoppa; Perugia é una squadra costruita per salire direttamente in A1 dopo la retrocessione della scorsa stagione.

Si tratta senza ombra di dubbio di una partita molto difficile per capitan Buffo e compagne che, comunque, non faranno certamente la semplice comparsa contro le umbre. Si giocherà come sempre a viso aperto con la consapevolezza di affrontare un avversario forte.

Rimangono due partite prima della fine di questo anno e dopo Perugia, nel turno di Santo Stefano, ci sarà la gara in casa contro Messina. Un passo alla volta con unico pensiero adesso l’incontro di domani. Al Pala Barton fischio di inizio alle ore 17.