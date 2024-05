Tutto pronto a Crotone per la prima edizione di “Pasta Fest”

Tutto pronto per la prima edizione di “Pasta Fest”, rassegna gastronomica dedicata interamente alla pasta che si terrà a Crotone dal 23 al 25 maggio. Il programma della manifestazione è stato illustrato questa mattina presso la sede camerale pitagorica, presenti il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro – Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo, il vice Presidente, Emilia Noce, la responsabile delle Attività Produttive, Sviluppo Economico, Fiere, Mercati, Turismo, Crocieristica, Politiche e Tutela del Lavoro, Maria Bruni e l’organizzatore dell’evento Roberto Talarico.

Sarà una tre giorni di eventi, manifestazioni e degustazioni che si terranno tra Piazza Duomo e le vie limitrofe. E tra musica, artisti di strada, show cooking, ed esposizioni artigianali si celebrerà uno dei prodotti più antichi e apprezzati del made in Italy, la pasta.

Dalle ore 18:30 e fino alle 24:00 si potranno gustare piatti tipici della tradizione crotonese e calabrese ma anche ricette rivisitate e attuali. Ovviamente il tutto sarà accompagnato dal buonissimo vino del marchesato e dell’antica Enotria.

Sarà un vero e proprio momento di festa nel quale si svolgerà anche “Red Contest”, concorso canoro al quale possono partecipare tutti gli artisti locali, da 6 a 100 anni, suddivisi in due categorie: Junior e Senior. Crotone, grazie a “Pasta Fest”, punta a far conoscere una tradizione millenaria che fin dai tempi della Magna Grecia è arrivata fino ai giorni nostri. La parola greca laganon era usata per indicare un foglio grande e piatto di pasta tagliato a strisce. La produzione era favorita anche dalle grandi colture di grano.

Un elemento imprescindibile per la produzione della pasta. E le spighe di grano sono riportate su tante monete magno greche che circolavano nell’antica Kroton. Ecco perché “Pasta Fest” non sarà solo un momento mangereccio ma un vero e proprio viaggio culinario e culturale che farà scoprire ai visitatori la pasta nelle sue svariate forme e declinazioni gastronomiche.