Tutto pronto per il Capodanno sul corso di Catanzaro

E’ tutto pronto per il Capodanno sul corso che animerà la notte di San Silvestro a Catanzaro. Dalle ore 23 in poi di domenica 31 dicembre, un ricco programma di musica ed intrattenimento accompagnerà il brindisi di fine anno per festeggiare insieme l’arrivo del 2024.

L’amministrazione comunale ha voluto puntare su un ospite di richiamo per attirare specialmente il pubblico dei più giovani: sul palco di Piazza Prefettura salirà il rapper ligure Bresh che quest’anno ha trovato la propria consacrazione, grazie al singolo “Guasto d’amore”, un grande successo bissato, poco prima dell’estate, con “Parafulmini” cantato insieme ad Ernia e Fabri Fibra.

A settembre è arrivato, poi, il singolo “Nightmares” in collaborazione con i Pinguini Tattici Nucleari. Quest’anno ha ricevuto il Premio Lunezia per il valore musical-letterario del brano “Altamente mia”. Caratteristica nei suoi testi la volontà di riflettere su quelli che sono i problemi odierni della società, ma anche di se stesso.

Molti dei suoi pezzi si possono definire autobiografici, come ad esempio “Andrea” che lui definisce un brano “di rappresentanza”, uno dei brani più rappresentativi di Fabrizio De Andrè che Bresh ha scoperto e amato fin da giovanissimo.

La scaletta della Notte di Capodanno a Catanzaro sarà scandita anche dal djset di Walter Pizzulli, “l’uomo della sveglia” che accompagna tutte le mattine in diretta su M2O. E ancora, tra i protagonisti anche Carlo Napoli, che con la sua live music è diventata l’inconfondibile voce delle notti italiane, e la cantante catanzarese Raffaella Capria.

Per favorire un più agevole accesso nel centro storico, sarà possibile usufruire dell’ampio parcheggio Musofalo con servizio navette e della funicolare.