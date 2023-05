Un anno di “Il Treno della Magna Graecia”, numeri e le prospettive future

E’ trascorso un anno dal primo viaggio de “Il Treno della Magna Graecia”, sulla relazione Catanzaro Lido – Brancaleone. Una grande scommessa firmata Associazione Ferrovie in Calabria che ha raggiunto risultati positivi, oltre ogni aspettativa: una scommessa, poichè l’Associazione, grazie all’importante collaborazione ed alla professionalità della Divisione Business Regionale Calabria di Trenitalia, ha puntato alla valorizzazione del trasporto ferroviario Regionale, per finalità turistiche.

Non solo quindi treni storici, ma di fatto l’Associazione Ferrovie in Calabria è stata pioniera in Italia nella creazione di iniziative legate alla promozione del territorio, attraverso eventi che ruotano attorno al viaggio in treno Regionale, su linee ferroviarie, come quella Jonica, a notevole valenza paesaggistica, storica e culturale. Partendo dall’Itinerario del Bergamotto da Catanzaro Lido a Brancaleone, iniziativa che continua a riscuotere il maggiore successo anche dal punto di vista del turismo scolastico rientrante nel Progetto Scuola – Ferrovia dell’Associazione Ferrovie in Calabria, nel corso del 2022 e nei primi mesi del 2023 le iniziative sono state diversificate: dagli itinerari prettamente culturali come quello da Catanzaro Lido a Bova o da Catanzaro Lido a Crotone organizzato in collaborazione con il patrocinio dell’amministrazione comunale della città pitagorica, a quelli a tema naturalistico che coinvolgono anche il versante tirrenico, come i Treni Trekking da Reggio Calabria Centrale e Lamezia Terme Centrale a Palmi, o gli itinerari geo-esperienzali di Tropea e Zungri, sempre con partenze da Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Successo senza precedenti anche per la nuova offerta ideata in convenzione con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, ovvero “Domenica al Museo con Il Treno della Magna Graecia” organizzati ogni prima domenica del mese, con partenze da Catanzaro Lido e Lamezia Terme Centrale: previsti all’interno dell’itinerario, la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale reggino, nel quale sono ospitati i Bronzi di Riace, alla visita dello storico bunker anti-aereo risalente al 1936, presso la stazione di Reggio Calabria Centrale.

Approfondendo i numeri, in un solo anno sono stati superati i 1500 partecipanti, tra Treni della Magna Graecia prettamente turistici programmati sabato e domenica, e analoghe iniziative infrasettimanali studiate ad hoc per le scolaresche.

Oltre 1500 passeggeri aggiuntivi rispetto ai numeri “standard” legati al pendolarismo ed all’utenza turistica estiva, che hanno quindi utilizzato il trasporto ferroviario regionale in Calabria, anche in periodi di bassa stagione, considerando che “Il Treno della Magna Graecia” è programmato con i diversi itinerari, in pressochè tutti i week end di ogni mese.

Uno dei punti forti del nostro progetto, presentato ufficialmente alla Regione Calabria ed a Fondazione FS Italiane un anno fa, e da questi enti patrocinato, è stato proprio quello relativo all’incremento dell’utenza a bordo dei treni Regionali, a beneficio del ‘temuto’ rapporto tra ricavi e costi di esercizio, che annualmente fa la differenza dal punto di vista della sostenibilità economica del trasporto pubblico locale (specie in una regione scarsamente popolata come la Calabria).

Numeri quindi più che incoraggianti, resi possibili anche dalle importanti e prestigiose collaborazioni che l’Associazione Ferrovie in Calabria ha messo in campo per la buona riuscita delle iniziative di turismo ferroviario: dalla Pro Loco di Brancaleone a Kalabria Experience, passando per Caretta Calabria Conservation, Blue Conservancy, Fondazione Santa Critelli, Italia Nostra-Sezione Crotone, Rete Ferroviaria Italiana, Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, Calabria Guide, Atam, Autolinee Federico, Alleanza per la Mobilità Dolce, senza dimenticare aziende leader in Calabria nel settore agro alimentare di qualità, come Patea ed Amandula, o tour operator di supporto all’organizzazione come Antoior Travel&Events.

La naturale evoluzione de “Il Treno della Magna Graecia”, considerando la programmazione ormai pressochè settimanale ed alternata con iniziative analoghe organizzate in collaborazione con Il Treno della Sila di Ferrovie della Calabria, è stata il progetto “Viaggia in treno e scopri la Calabria”: per l’occasione, l’Associazione Ferrovie in Calabria ha attivato il nuovo portale www.scoprilacalabriaintreno.it , dove grazie al software Railbook – peraltro interamente realizzato in Calabria dalla nostra Associazione ed utilizzato in tutta Italia nel settore del turismo ferroviario – è possibile con facilità e rapidità, prenotare tutte le iniziative programmate nei prossimi mesi.

E, a tal proposito, un grande ritorno caratterizzerà la prossima stagione estiva, sulla relazione Paola – Reggio Calabria Centrale passando da Tropea, organizzato dall’Associazione Ferrovie in Calabria in collaborazione con Fondazione FS Italiane: nei prossimi giorni, saranno diffusi tutti i dettagli!

Roberto Galati

Associazione Ferrovie in Calabria