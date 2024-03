Un gatto contaminato da sostanze chimiche spaventa una città giapponese

“Basta non toccarlo”, le autorità giapponesi lanciano l’allarme su un gatto randagio contaminato da sostanze chimiche. L’animale è caduto in una vasca con una sostanza pericolosa in una fabbrica

Il gatto è considerato un pericolo per il pubblico per aver vagato nei locali di un impianto di zincatura dei metalli e sia caduto in una vasca contenente una sostanza altamente tossica. Le autorità hanno avvertito il pubblico di non toccare l’animale perché potrebbe essere contaminato dal potente prodotto chimico cancerogeno Cromo VI.

All’inizio della settimana, un lavoratore ha scoperto impronte di zampe che si allontanavano dalla vasca piena di cromo VI. Gli operai si sono accorti dell’incidente e hanno immediatamente avvisato le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e i residenti.

I video di sorveglianza mostrano l’animale che fugge illeso dalla fabbrica. Il gatto randagio, ormai considerato un pericolo per la popolazione, non è più stato visto dopo l’incidente.

Potrebbe rappresentare un rischio significativo per la salute, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a causa dell’esposizione al cromo VI, poiché questa sostanza chimica può causare il cancro e causare gravi irritazioni alla pelle.