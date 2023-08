Un Mondo nuovo, il comune di Torre di Ruggiero punta sul cinema

Il Comune di Torre di Ruggiero, in collaborazione con la Pro Loco, ha affidato al regista Gianluca Sia la realizzazione di “Un nuovo mondo, il cinema e i giovani”, una rassegna cinematografica dedicata ai ragazzi protagonisti di cortometraggi da lui diretti e girati (soprattutto realizzati da istituti scolastici) in Calabria negli ultimi anni.

Nel corso della serata, presentata dalla polivalente Vittoria Camobreco, saranno infatti premiate le scuole e le istituzioni che hanno compreso l’importante valore pedagogico del cinema includendolo nei loro progetti didattici.

Durante la rassegna che si terrà in Piazza del Popolo a Torre di Ruggiero il 17 Agosto alle 22 verranno proiettati tre cortometraggi ed un videoclip musicale, opere le cui tematiche aprono a diversi momenti di riflessione, confronto e scoperta.

La rassegna si inserisce nella programmazione aperta alla cittadinanza con

ingresso gratuito.

Il direttore artistico Gianluca Sia ha selezionato dalla sua filmografia:

1)“Un nuovo mondo“ – videoclip musicale

2)“Tommy – Amici oltre lo specchio“

3)“Il mondo tra le mani…“

4)”L’ attimo in cui…”

Non a caso l’ultima opera “L’ attimo in cui…” attualmente in concorso in alcuni festival è stata girata interamente nel comune di Torre di Ruggiero e fortemente sostenuta da tutta l’amministrazione comunale.