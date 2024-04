Un uomo di 44 anni trovato morto in casa

Un uomo di 44 anni, S. C. B originario della Campania ma da tempo residente a Grisolia, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento, in un condominio in zona Mare a Grisolia.

Da quanto appreso da fonti attendibili informate sui fatti, i familiari del campano hanno contattato i vicini di casa poiché da giorni non riuscivano ad entrare in contatto con lui ma, non ricevendo risposta dall’uomo, i condomini hanno allertato le forze dell’ordine locali.

Sul luogo sono quindi intervenuti i carabinieri della compagina di Scalea, i vigili del fuoco e la polizia locale di Grisolia che, entrati nell’appartamento, hanno effettuato la tragica scoperta.

Il malcapitato viveva da solo nell’abitazione ubicata in uno dei tanti stabili solitamente abitati durante la stagione estiva, adiacente alla complanare della Ss 18 Tirrenia Inferiore.

Sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti per stabilire il motivo del decesso che – è trapelato – sarebbe molto probabilmente attribuibile a cause naturali.

Il corpo dell’uomo è stato trasportato presso la camera mortuaria del cimitero di Grisolia in attesa dell’arrivo dei familiari per il riconoscimento.