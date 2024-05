Una nuova corsa autobus condurrà gli studenti nelle scuole di Catanzaro Lido

Alecci: “Con impegno e testardaggine abbiamo ottenuto un importante miglioramento nel trasporto. Ora i ragazzi potranno scendere direttamente davanti le scuole con risparmio di soldi, meno disagi e una maggiore tranquillità per le famiglie.”

“Da oggi finalmente gli studenti del basso ionio che frequentano le scuole superiori situate nella zona interna e costiera di Catanzaro Lido potranno raggiungere i propri istituti con una nuova corsa di autobus e una fermata dedicata nei pressi delle scuole. Una importante novità, a cui ho cominciato prima dell’inizio dell’anno scolastico quando molti genitori mi avevano segnalato i grandi disagi cui andavano incontro i loro figli ogni mattina.

Mi riferisco alle decine di studenti dell’Istituto “Fermi” e dell’Istituto “Petrucci Ferraris Maresca”, scuole che offrono ai ragazzi la possibilità di frequentare indirizzi scolastici come il nautico, l’umanistico o lo sportivo, non attivati presso altri istituti.

Una volta giunti alla stazione di Catanzaro Lido, questi ragazzi fino ad oggi avevano due possibilità, o prendere un bus Amc pagando un secondo abbonamento, oppure recarsi a piedi verso la scuola per un percorso di circa 40 minuti. Oltre alla distanza, sono facilmente comprensibili i disagi dovuti al freddo e al maltempo, ai ritardi, e i pericoli legati alla sicurezza.

Motivazioni che a volte possono anche precludere la scelta della scuola da parte delle famiglie e dei ragazzi “costretti” a non seguire le proprie vocazioni nella scelta del percorso di studio.

Ci sono voluti molti mesi, in cui ho avuto numerose interlocuzioni con il dipartimento trasporti della Regione Calabria, ma da questa settimana finalmente la nuova corsa è realtà: il bus partirà ogni mattina da Soverato alle ore 7.05 con fermate a Montepaone, Squillace, Roccelletta, per entrare poi nel centro di Catanzaro Lido (dove sono previste altre fermate) e raggiungere, entro le 8.00 gli istituti scolastici.

Per questi ragazzi e per le loro famiglie significa risparmio di soldi, meno disagi e una maggiore tranquillità. Questa corsa naturalmente potrà essere utilizzata anche da altre persone, magari dai pendolari che lavorano nelle zone delle scuole e in caso di riscontro positivo, verrà, come mi auguro, confermata a partire dal prossimo settembre per tutto l’anno scolastico.

Ottenere questo risultato non è stato semplice! Bisognava trovare la soluzione più efficiente ed efficace in termini di costi e percorsi, ma questo risultato è, ancora una volta, la dimostrazione di come l’impegno e la testardaggine siano sempre fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e la risoluzione dei problemi.

Al riguardo intendo ringraziare il dirigente del settore trasporti della Regione Calabria Giuseppe Pavone per l’attenzione fornita e l’Assessore Emma Staine per la sensibilità dimostrata. Così come ringrazio per la disponibilità le dirigenti scolastiche Teresa Agosto e Elisabetta Zaccone”.