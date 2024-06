Uno scienziato di alto livello afferma che gli è stato vietato di studiare una misteriosa malattia cerebrale

La patologia che ha colpito centinaia di pazienti ha suscitato preoccupazione in Canada con importanti scienziati che si sono lamentati del fatto che le autorità hanno vietato loro di studiarla

Un eminente scienziato canadese ha presentato una denuncia agghiacciante sostenendo che gli è stato vietato di svolgere ricerche su una misteriosa malattia del cervello nella provincia del New Brunswick, dove teme che più di 200 persone affette da questa condizione stiano sperimentando un inspiegabile declino neurologico.

Come riporta il Guardian , le affermazioni specifiche sono state fatte nelle e-mail scambiate con un collega e viste dal quotidiano britannico, circa due anni dopo che la provincia orientale del Canada aveva chiuso le indagini su un possibile gruppo di casi. “Tutto quello che dirò è che la mia opinione scientifica è che qualcosa di reale sta accadendo nel New Brunswick che non può essere spiegato dai pregiudizi o dall’agenda personale di un singolo neurologo”, ha scritto Michael Coulthart, un illustre microbiologo.

“Alcuni casi potrebbero essere spiegati meglio dei precedenti, ma ce ne sono semplicemente troppi ormai che superano i 200”, ha aggiunto. Le autorità sanitarie del New Brunswick hanno avvertito nel 2021 che più di 40 residenti soffrivano di una possibile sindrome neurologica sconosciuta, con sintomi simili a quelli della malattia degenerativa del cervello nota come malattia di Creutzfeldt-Jakob.

Questi sintomi erano vari e particolarmente dolorosi, poiché alcuni pazienti cominciavano ad avere una salivazione intensa e incontrollabile, mentre altri avevano la sensazione che gli insetti strisciassero sulla loro pelle. Ma un anno dopo, un comitato di supervisione indipendente istituito dalla provincia ha scoperto che il gruppo di pazienti era stato probabilmente diagnosticato erroneamente e soffriva di malattie note come cancro e demenza.

La commissione e il governo del New Brunswick hanno anche messo in dubbio il lavoro del neurologo Alier Marrero, al quale inizialmente sono stati segnalati dozzine di casi da medici locali confusi, che poi hanno identificato altri casi. Da allora il medico è diventato un accanito sostenitore dei pazienti che ritiene siano stati trascurati dalla provincia.

Il rapporto finale della commissione, che ha concluso che non vi è stato alcun “afflusso” di persone affette da una sindrome cerebrale sconosciuta, ha segnato la fine delle indagini della provincia.

Ma le e-mail trapelate viste dal Guardian raccontano una storia completamente diversa e mostrano che i ricercatori senior della Public Health Canada (PHAC) sono ancora sempre più preoccupati per la causa e i sintomi debilitanti di una malattia apparentemente inspiegabile che colpisce in modo sproporzionato i giovani.

In uno scambio di e-mail dell’ottobre 2023 con un altro membro del PHAC, Coulthart, che era il capo federale dell’indagine del 2021 sulla malattia nel New Brunswick, ha affermato di essere stato “sostanzialmente tagliato fuori” da qualsiasi coinvolgimento nella questione, aggiungendo che credeva che il la ragione era politica.

Coulthart, uno scienziato veterano che ora dirige il sistema canadese di sorveglianza della malattia di Creutzfeldt-Jakob, non ha risposto alla richiesta di commento del Guardian. Tuttavia, nell’e-mail trapelata, ha scritto di credere che “un’esposizione ambientale – o una combinazione di esposizioni – innesca e/o accelera una varietà di sindromi neurodegenerative” con persone che appaiono vulnerabili a varie malattie legate al ripiegamento delle proteine, incluso il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson.

Coulthart sostiene che questo fenomeno non si adatta facilmente ai “paradigmi superficiali” della patologia diagnostica e che la complessità della questione ha dato ai politici una “scappatoia” per concludere che “non sta succedendo nulla di coerente”.

“Credo che la verità sarà confermata in tempo, ma per ora tutto ciò che possiamo fare… è continuare a raccogliere informazioni sui casi che ci arrivano come sospetti di malattia da prioni”, ha scritto Coulthart.

Copie dello scambio di e-mail sono state inviate alla commissione sanitaria parlamentare da un gruppo di difesa dei pazienti a marzo, ma non è chiaro se sia stata intrapresa alcuna azione. La commissione non ha risposto alla richiesta di commento del quotidiano britannico.Il Dipartimento della Salute del New Brunswick non ha risposto a domande specifiche sulle e-mail di Coulthart.

Secondo quanto affermato dal rappresentante del Ministero della Sanità della provincia in una e-mail al Guardian: “Sebbene il Dott. Alier Marrero ha rilasciato dichiarazioni in merito a risultati e osservazioni riguardanti un gran numero di pazienti, da maggio 2023 il servizio sanitario pubblico del New Brunswick ha ricevuto un totale di soli 29 aggiornamenti completi dal Dr. Marero”.”Questi sono oggetto di indagine… fino ad oggi e il servizio sanitario pubblico del New Brunswick non ha ricevuto notifiche simili da altri medici”, ha aggiunto.

L’e-mail di Coulthart è arrivata più di un anno dopo che Marrero aveva chiesto al governo canadese di condurre test ambientali che, a suo avviso, avrebbero dimostrato il coinvolgimento del glifosato. Marrero, che inizialmente ha lavorato a stretto contatto con Coulthart, ha rifiutato di commentare le e-mail di ottobre, rivolgendo invece le domande all’autorità sanitaria provinciale.

Negli anni trascorsi da quando i casi furono portati per la prima volta all’attenzione dei funzionari sanitari, i malati affermano che la loro situazione è stata ignorata da vari livelli di governo. “I politici non vogliono riconoscere che sta accadendo qualcosa di grave, perché altrimenti dovrebbero affrontarlo”, ha detto una giovane donna, aggiungendo che da quando la provincia ha pubblicato il suo rapporto finale, non ha ricevuto alcun aiuto nonostante i suoi sintomi siano peggiorati.

Ora soffre di tremori e scarsa coordinazione muscolare, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, mentre i medici hanno detto che il suo deterioramento della vista e della memoria assomiglia a quello di un paziente di diversi decenni più grande di lei. “La mia condizione si sta evolvendo e le cose sono diventate molto più difficili”, ha detto.

La donna, che ha chiesto di restare anonima, non può cucinare perché le sue mani sono troppo difficili da controllare e ora fa affidamento quasi esclusivamente su pasti surgelati. Man mano che la sua memoria si deteriora, ha bisogno che il suo altoparlante intelligente le ricordi costantemente di prendere medicine, fare la doccia e mangiare. “Mi manca poter guidare e avere un senso di indipendenza. Non mi riconosco internamente”, ha concluso.